Тарасова не собирается прощать Башарову предательство

Поведение актера Марата Башарова разозлило заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Конфликт вспыхнул восемь лет назад, но бывшая спортсменка до сих пор исключает возможность примирения.
Напомним, в 2014 году ведущий «Битвы экстрасенсов» попал в скандал о домашнем насилии. Артист избил Екатерину Архарову, на тот момент состоявшую с ним в браке. В недавнем выпуске программы «Секрет на миллион» Тарасова рассказала, что не может простить телеведущему этот инцидент.
«То, что он избил свою супругу — низость и подлость. Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. Не терплю хамство, жадность, алчность. Какое пьющему человеку может быть прощение? Это неадекватный человек», — высказалась тренер.
Напомним, в начале августа стало известно о съемках очередного сезона «Битвы экстрасенсов». Марат Башаров лично рассказал об этом и отметил, что люди постоянно ставят под сомнение реальность происходящего на паранормальном шоу.