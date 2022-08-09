Тарасова не собирается прощать Башарову предательство

«То, что он избил свою супругу — низость и подлость. Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. Не терплю хамство, жадность, алчность. Какое пьющему человеку может быть прощение? Это неадекватный человек», — высказалась тренер.