Тарасова назвала Зеленского «глупейшим человеком» после лишения стипендии фигуриста Петренко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала президента Украины Владимира Зеленского глупейшим человеком после лишения украинского чемпиона Олимпийских игр по фигурному катанию 53-летнего Виктора Петренко государственной стипендии из-за участия в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», передает РБК.
Тарасова заявила, что несмотря на лишение госстипендии, фигурист Виктор Петренко не перестанет участвовать в российских ледовых шоу.
«Глупейший человек этот Зеленский. Уважения к чемпионам — ноль. Не вернется к ним Петренко никогда больше. Продолжит участвовать в шоу. Как может человек, который никогда не был связан со спортом в принципе, лишать заслуженных денег чемпионов? Цирк во главе с циркачами происходит», — высказалась российский тренер.
Отметим, Петренко взял золото на Играх 1992 года в Альбервиле в составе Объединенной команды (СНГ). Ранее он был исключен из Федерации фигурного катания Украины, в которой занимал пост вице-президента.