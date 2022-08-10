Тарасова назвала бредом решение президента Литвы лишить госнаград Дробязко и Ванагаса

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении президента Литвы Гитанаса Науседы исключить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени из-за участия в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. О таком решении сообщили в социальных сетях президента.
Дробязко и Ванагас – призеры чемпионата мира 2000 года по фигурному катанию. Власти государства лишили их всех заслуг и отняли награды. Тарасова возмутилась действию литовских властей.
«Это решение – бред сумасшедшего. Всю свою жизнь они здесь (в России — Прим. ред.) по работе, им некуда идти, в их стране нет шоу, только можно соболезнования выразить, такие решения принимаются в стране, в которой нет законов – это беззаконие. Кто такой этот президент Литвы, чтобы лишать гражданства? Сегодня он президент, а завтра – никто», – цитирует слова заслуженного тренера ТАСС.
Пара спортсменов подверглась критике после выступления в Сочи. Ранее Литовские чиновники предложили лишить Дробязко и Ванагаса гражданства балтийской республики.