Танковый батальон НМ ЛНР «Август» получил коптеры и амуницию от Народного фронта

На этот раз общественники привели с собой коптеры, тепловизоры, прицелы, амуницию и оснащение. Командир подразделения с позывным Палыч отметил, что современная амуниция поступила его бойцам очень кстати, поскольку они активно участвуют в боевых действиях в лесополосе.