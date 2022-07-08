Танковый батальон НМ ЛНР «Август» получил коптеры и амуницию от Народного фронта

Представители Народного фронта доставили технику и амуницию бойцам танкового батальона Народной милиции ЛНР «Август». Оснащение купили на средства от сбора под кураторством члена Центрального штаба Народного фронта, депутата Госдумы РФ, заслуженного артиста России Дениса Майданова
Груз на сумму свыше десяти миллионов рублей, собранных в рамках проекта «Все для Победы!», уже прибыл в ЛНР, сообщила пресс-служба ОНФ.
«Сотрудники Народной милиции ЛНР уже поблагодарили нас за оказанную помощь, она очень пригодилась им при операции в Лисичанске», — рассказала представитель Народного фронта в ЛНР Анна Еременко.
На этот раз общественники привели с собой коптеры, тепловизоры, прицелы, амуницию и оснащение. Командир подразделения с позывным Палыч отметил, что современная амуниция поступила его бойцам очень кстати, поскольку они активно участвуют в боевых действиях в лесополосе.