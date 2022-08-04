Танкист НМ ЛНР объяснил, почему не стоит бояться появления танков Abrams и Leopard в Донбассе

По словам военного, он служит в танковом батальоне НМ ЛНР уже восемь лет и до сих пор узнает что-то новое о своей машине. В случае отправки Киеву танков НАТО у украинских военных практически не будет опыта управления ими, а профессионализм экипажа решает многое, если не все, добавил он.