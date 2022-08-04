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Танкист НМ ЛНР объяснил, почему не стоит бояться появления танков Abrams и Leopard в Донбассе

Танкист НМ ЛНР объяснил, почему не стоит бояться появления танков Abrams и Leopard в Донбассе
globallookpress.com/Philipp Schulze/dpa

Танкист НМ ЛНР рассказал РИА Новости о готовности встретиться в Донбассе с американскими танками Abrams и не Leopard 2, объяснив, почему эта техника не поможет украинским подразделениям.

По словам военного, он служит в танковом батальоне НМ ЛНР уже восемь лет и до сих пор узнает что-то новое о своей машине. В случае отправки Киеву танков НАТО у украинских военных практически не будет опыта управления ими, а профессионализм экипажа решает многое, если не все, добавил он.

Говоря о возможном появлении натовских танков в Донбассе, военнослужащий напомнил, что ВСУ теряют очень много техники, которая в том числе достается союзным войскам в качестве трофеев. В случае чего у танкистов НМ ЛНР есть тактика против западных танков, подытожил он.

ВСУ ЛНР НАТО спецоперация рф танки
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RusNewsToday24
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