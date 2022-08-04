Танкист НМ ЛНР рассказал РИА Новости о готовности встретиться в Донбассе с американскими танками Abrams и не Leopard 2, объяснив, почему эта техника не поможет украинским подразделениям.
По словам военного, он служит в танковом батальоне НМ ЛНР уже восемь лет и до сих пор узнает что-то новое о своей машине. В случае отправки Киеву танков НАТО у украинских военных практически не будет опыта управления ими, а профессионализм экипажа решает многое, если не все, добавил он.
Говоря о возможном появлении натовских танков в Донбассе, военнослужащий напомнил, что ВСУ теряют очень много техники, которая в том числе достается союзным войскам в качестве трофеев. В случае чего у танкистов НМ ЛНР есть тактика против западных танков, подытожил он.