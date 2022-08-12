Продолжаются бои за поселок Пески, один из важнейших укрепленных районов на Авдеевском направлении. Украина использовала 8 лет перемирий, чтобы превратить Пески в зону сплошных укреплений, многие из которых тяжело уничтожить пехотным вооружением, корреспондент «Народных Новостей» показал уникальные кадры с передовой.
Поэтому последние точки, где противник оказывает сопротивление, уничтожают танки 11-го полка армии ДНР. Работая с постоянной сменой маршрутов и огневых позиций, танкисты наносят противнику ощутимый урон снарядами 125-мм пушек. Все действия с воздуха контролируется беспилотными летательными аппаратами, дающими корректировки и передающими экипажам данные об обстановке.
Командир танковой роты с позывным «Сухой» доволен результатом работы, но не спешит давать победные комментарии — видел через приборы танка, что попадал, а точнее скажут позже наблюдатели. Сам он родом из Житомира и приехал на Донбасс воевать в 2015 году по примеру родителей. Будучи подростком во время госпереворота на Украине, он вначале прислушивался к украинским СМИ. Но рассказы находившихся на Донбассе родителей смогли его переубедить, и он стал танкистом в армии ДНР!