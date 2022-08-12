Танки 11-го полка ДНР наносят удар: эксклюзивный фоторепортаж с передовой битвы за Пески

Командир танковой роты с позывным «Сухой» доволен результатом работы, но не спешит давать победные комментарии — видел через приборы танка, что попадал, а точнее скажут позже наблюдатели. Сам он родом из Житомира и приехал на Донбасс воевать в 2015 году по примеру родителей. Будучи подростком во время госпереворота на Украине, он вначале прислушивался к украинским СМИ. Но рассказы находившихся на Донбассе родителей смогли его переубедить, и он стал танкистом в армии ДНР!