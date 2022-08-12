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Танки 11-го полка ДНР наносят удар: эксклюзивный фоторепортаж с передовой битвы за Пески

Танки 11-го полка ДНР наносят удар: эксклюзивный фоторепортаж с передовой битвы за Пески
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Продолжаются бои за поселок Пески, один из важнейших укрепленных районов на Авдеевском направлении. Украина использовала 8 лет перемирий, чтобы превратить Пески в зону сплошных укреплений, многие из которых тяжело уничтожить пехотным вооружением, корреспондент «Народных Новостей» показал уникальные кадры с передовой.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Поэтому последние точки, где противник оказывает сопротивление, уничтожают танки 11-го полка армии ДНР. Работая с постоянной сменой маршрутов и огневых позиций, танкисты наносят противнику ощутимый урон снарядами 125-мм пушек. Все действия с воздуха контролируется беспилотными летательными аппаратами, дающими корректировки и передающими экипажам данные об обстановке.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Командир танковой роты с позывным «Сухой» доволен результатом работы, но не спешит давать победные комментарии — видел через приборы танка, что попадал, а точнее скажут позже наблюдатели. Сам он родом из Житомира и приехал на Донбасс воевать в 2015 году по примеру родителей. Будучи подростком во время госпереворота на Украине, он вначале прислушивался к украинским СМИ. Но рассказы находившихся на Донбассе родителей смогли его переубедить, и он стал танкистом в армии ДНР!

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
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