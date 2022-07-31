TANAR может стать альтернативой российскому газу для Европы

Трансанатолийский газопровод (TANAR) станет альтернативой поставкам российского газа для Европы. Об этом сообщает канал A Haber со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.
TANAR производит транспортировку газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Трубопровод проходит через Грузию в Турцию, а затем в государства Южной Европы.
«Одной из двух основных альтернатив является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана», — добавил официальный представитель главы республики.
Калына напомнил, что проект TANAR создавался для кооперации Турции и Азербайджана. Обе стороны не получали какой-либо поддержки и финансирования от других государств.