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TANAR может стать альтернативой российскому газу для Европы

TANAR может стать альтернативой российскому газу для Европы
pxhere.com

Трансанатолийский газопровод (TANAR) станет альтернативой поставкам российского газа для Европы. Об этом сообщает канал A Haber со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

TANAR производит транспортировку газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Трубопровод проходит через Грузию в Турцию, а затем в государства Южной Европы.

«Одной из двух основных альтернатив является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана», — добавил официальный представитель главы республики.

Калына напомнил, что проект TANAR создавался для кооперации Турции и Азербайджана. Обе стороны не получали какой-либо поддержки и финансирования от других государств.

tanar газ европа
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