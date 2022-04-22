Таможенные брокеры из Польши в отчаянии: антироссийские санкции грозят катастрофой

Понимая свое отчаянное положение, польские брокеры обратились

в правительство, направив письмо прямиком премьер-министру Матеушу Моравецкому.

Брокеры отметили, что один из самых ранних пакетов антироссийских санкций

Евросоюза фактически ограничил их работу на 90%. На оставшиеся 10% попали

контракты, заключенные до введения санкций, но и их необходимо закрыть до 4

июня. После этого пишут брокеры, они полностью потеряют доход.