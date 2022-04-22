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    Таможенные брокеры из Польши в отчаянии: антироссийские санкции грозят катастрофой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Таможенные брокеры из Польши в отчаянии: антироссийские санкции грозят катастрофой

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    pixabay.com

    Польские таможенные брокеры, работавшие с рынками России и
    Белоруссии, могут обанкротится из-за антироссийских санкций, передает EA-Daily.

    Фирмы из Польши, занимавшиеся «растаможкой» товаров из РФ и
    Белоруссии рискуют массово обанкротиться, считает директор агентства Terminus
    Group из Белостока Эвелина Григатович-Шумовская. По ее словам, введенные ЕС
    санкции рикошетом угодят в эту сферу. Это обернется сорванными контрактами, потерей
    тысяч рабочих мест и так далее.

    Понимая свое отчаянное положение, польские брокеры обратились
    в правительство, направив письмо прямиком премьер-министру Матеушу Моравецкому.
    Брокеры отметили, что один из самых ранних пакетов антироссийских санкций
    Евросоюза фактически ограничил их работу на 90%. На оставшиеся 10% попали
    контракты, заключенные до введения санкций, но и их необходимо закрыть до 4
    июня. После этого пишут брокеры, они полностью потеряют доход.

    «Это приведет к тому, что большинство таможенных агентств
    потеряют свою финансовую ликвидность и будут вынуждены закрыть свою
    деятельность», — отметили авторы обращения.

    Таможенные брокеры из Польши в отчаянии: антироссийские санкции грозят катастрофой
    Федеральное агентство новостей

    Министерство развития и технологий Польши уже ответило
    ущемленным гражданам, отделавшись общими словами.

    «Из письма министерства ничего не ясно. Оно возвращает нас к
    различным вспомогательным возможностям, которые всегда были и не имеют ничего
    общего с нынешней ситуацией и никак не касаются наших сегодняшних проблем», —
    прокомментировал правительственный ответ председатель Польской палаты
    таможенной логистики и экспедирования Петр Голдын.

    Ранее сообщалось,
    что в одном из варшавских автобусов завязалась драка между поляками и
    украинцами.

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