Таможенные брокеры из Польши в отчаянии: антироссийские санкции грозят катастрофой

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Польские таможенные брокеры, работавшие с рынками России и
Белоруссии, могут обанкротится из-за антироссийских санкций, передает EA-Daily.
Фирмы из Польши, занимавшиеся «растаможкой» товаров из РФ и
Белоруссии рискуют массово обанкротиться, считает директор агентства Terminus
Group из Белостока Эвелина Григатович-Шумовская. По ее словам, введенные ЕС
санкции рикошетом угодят в эту сферу. Это обернется сорванными контрактами, потерей
тысяч рабочих мест и так далее.
Понимая свое отчаянное положение, польские брокеры обратились
в правительство, направив письмо прямиком премьер-министру Матеушу Моравецкому.
Брокеры отметили, что один из самых ранних пакетов антироссийских санкций
Евросоюза фактически ограничил их работу на 90%. На оставшиеся 10% попали
контракты, заключенные до введения санкций, но и их необходимо закрыть до 4
июня. После этого пишут брокеры, они полностью потеряют доход.
«Это приведет к тому, что большинство таможенных агентств
потеряют свою финансовую ликвидность и будут вынуждены закрыть свою
деятельность», — отметили авторы обращения.
Министерство развития и технологий Польши уже ответило
ущемленным гражданам, отделавшись общими словами.
«Из письма министерства ничего не ясно. Оно возвращает нас к
различным вспомогательным возможностям, которые всегда были и не имеют ничего
общего с нынешней ситуацией и никак не касаются наших сегодняшних проблем», —
прокомментировал правительственный ответ председатель Польской палаты
таможенной логистики и экспедирования Петр Голдын.
Ранее сообщалось,
что в одном из варшавских автобусов завязалась драка между поляками и
украинцами.