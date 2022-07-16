Таможенники нашли у прилетевшей в Москву пассажирки драгоценности на 8,4 млн рублей

Пассажирка после приземления шла по зеленому коридору. Сотрудник таможни задержал ее и попросил предоставит вещи к досмотру. С собой у пассажирки были браслет, кольца и несколько наручных часов. Стоимость незадекларированного товара составила 8,4 миллиона рублей. Женщина попыталась избежать уплаты таможенных платежей в размере 2,3 миллиона рублей.