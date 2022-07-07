Новости0

Таллин ратифицировал соглашение о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Таллин ратифицировал соглашение о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО
globallookpress.com/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Эстонский парламент принял решение ратифицировать договор о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Об этом информировала пресс-служба парламента республики.

Напомним, что протокол о вступлении скандинавских стран в НАТО был подписан 5 июля, после чего его направили на ратификацию всем членам военного блока.

«Парламент ратифицировал инициированный правительством республики проект закона об одобрении протоколов Северо-Атлантического договора, касающихся присоединения к НАТО Финляндия и Швеции. За это решение проголосовали 79 депутатов, трое не приняли участие в голосовании. В зале присутствовали 82 народных избранника», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что присоединение Хельсинки и Стокгольма к Альянсу приведет к осложнению ситуации в сфере безопасности в Арктике и Балтике.

НАТО финляндия Швеция Эстония
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.