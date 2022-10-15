Такую GeForce RTX 4090 можно использовать на стройке, но не в качестве кирпича. Модель 51RISC оснащена уровнем

Небольшая китайская компания 51RISC выпустила GeForce RTX 4090, которая выделяется на фоне 3D-карт более именитых собратьев.





Уникальная карта одной особенностью: на её верхней грани есть спиртовой уровень. Нужен он для того, чтобы при установке карты в корпус оценить её провисание, ведь она достаточно крупная и тяжёлая.

Правда, некоторую абсурдность решению добавляет то, что в комплекте нет кронштейна для поддержки карты, что было бы логично в данном случае. К тому же без всяких уровней другие производители порой комплектуют свои самые крупные и тяжёлые адаптеры таким элементом.

Кроме уровня карта выделяется разве что цветовым оформлением и дизайном кожуха системы охлаждения.

Что касается спецификаций, частоты полностью соответствуют референсным, длина карты огромна и равна 351 мм, а вот толщина тут такова, что карта занимает три слота расширения. Для RTX 4090 это меньше, чем у многих нереференсных моделей.