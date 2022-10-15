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Такую GeForce RTX 4090 можно использовать на стройке, но не в качестве кирпича. Модель 51RISC оснащена уровнем

Такую GeForce RTX 4090 можно использовать на стройке, но не в качестве кирпича. Модель 51RISC оснащена уровнем

Небольшая китайская компания 51RISC выпустила GeForce RTX 4090, которая выделяется на фоне 3D-карт более именитых собратьев. 


Уникальная карта одной особенностью: на её верхней грани есть спиртовой уровень. Нужен он для того, чтобы при установке карты в корпус оценить её провисание, ведь она достаточно крупная и тяжёлая. 

Правда, некоторую абсурдность решению добавляет то, что в комплекте нет кронштейна для поддержки карты, что было бы логично в данном случае. К тому же без всяких уровней другие производители порой комплектуют свои самые крупные и тяжёлые адаптеры таким элементом. 

Кроме уровня карта выделяется разве что цветовым оформлением и дизайном кожуха системы охлаждения.  

Что касается спецификаций, частоты полностью соответствуют референсным, длина карты огромна и равна 351 мм, а вот толщина тут такова, что карта занимает три слота расширения. Для RTX 4090 это меньше, чем у многих нереференсных моделей.  

GeForce RTX 4090 Nvidia
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