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Тактическая авиация ВВС Украины потеряла еще одного пилота штурмовика Су-25

Тактическая авиация ВВС Украины потеряла еще одного пилота штурмовика Су-25
wikipedia.org/Ministry of Defense of Ukraine/CC BY-SA 40

Начальник разведки 299-й бригады тактической авиации украинских ВВС майор Александр Кукурба был ликвидирован в ходе боевых действий против ВС РФ. Украина потеряла еще одного опытного пилота, который мог управлять штурмовиком Су-25.  

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ в рамках спецоперации по защите Донбасса нанесли ракетный удар по позициям ВСУ, развернутым на территории бывшего завода железобетонных изделий «Николаевстройтранс». В результате атаки было уничтожено около 200 человек личного состава.  

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