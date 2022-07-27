Тактическая авиация ВВС Украины потеряла еще одного пилота штурмовика Су-25

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ в рамках спецоперации по защите Донбасса нанесли ракетный удар по позициям ВСУ, развернутым на территории бывшего завода железобетонных изделий «Николаевстройтранс». В результате атаки было уничтожено около 200 человек личного состава.