Такси с 36-летней пассажирской опрокинулось после ДТП на Старо-Петергофском проспекте

В Адмиралтейском районе Петербурга опрокинулся автомобиль службы такси. Пострадала 36-летняя пассажирка, передают очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел сегодня утром на Старо-Петергофском проспекте. Известно, что после аварии пострадавшую госпитализировали с легкими травмами. Сам водитель отказался ехать в больницу.
По данному факту организована проверка, в ходе которой станут известны причины и обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Ранее в Подмосковье произошло ДТП, в результате которого погибли четверо подростков. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщало РИАМО.