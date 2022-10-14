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Такси с 36-летней пассажирской опрокинулось после ДТП на Старо-Петергофском проспекте

Такси с 36-летней пассажирской опрокинулось после ДТП на Старо-Петергофском проспекте
pxhere.com

В Адмиралтейском районе Петербурга опрокинулся автомобиль службы такси. Пострадала 36-летняя пассажирка, передают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел сегодня утром на Старо-Петергофском проспекте. Известно, что после аварии пострадавшую госпитализировали с легкими травмами. Сам водитель отказался ехать в больницу.

По данному факту организована проверка, в ходе которой станут известны причины и обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Подмосковье произошло ДТП, в результате которого погибли четверо подростков. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщало РИАМО.

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