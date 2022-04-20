Такого нет ни у Mercedes, ни у BMW, ни у Toyota. Бета-версию автопилота Tesla FSD уже используют более 100 000 человек

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Илон Маск рассказал о том, что число пользователей бета-версии функции автопилота Full Self-Driving (FSD) превысило 100 000 человек.





Напомним, это новая версия системы помощи водителю, которая отличается повышенной автономностью. Буквально полгода назад доступ к FSD имело лишь около 2000 владельцев автомобилей Tesla, а в целом бета-версия была запущена в октябре 2020 года.

Маск также признал, что часто ошибался в прогнозах относительно появления полноценного автопилота в машинах Tesla, но текущий год — именно тот, когда это произойдёт. Правда, техническая сторона вопроса — это лишь одна из двух проблем. Вторая — соответствующее законодательство.

Впрочем, стоит сказать, что столь огромное число пользователей функции FSD несомненно крайне положительно скажется на её развитии, так как разработчики получат на порядки больше данных.