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    Такого нет ни у Mercedes, ни у BMW, ни у Toyota. Бета-версию автопилота Tesla FSD уже используют более 100 000 человек

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Такого нет ни у Mercedes, ни у BMW, ни у Toyota. Бета-версию автопилота Tesla FSD уже используют более 100 000 человек

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    Илон Маск рассказал о том, что число пользователей бета-версии функции автопилота Full Self-Driving (FSD) превысило 100 000 человек. 


    Напомним, это новая версия системы помощи водителю, которая отличается повышенной автономностью. Буквально полгода назад доступ к FSD имело лишь около 2000 владельцев автомобилей Tesla, а в целом бета-версия была запущена в октябре 2020 года. 

    Маск также признал, что часто ошибался в прогнозах относительно появления полноценного автопилота в машинах Tesla, но текущий год — именно тот, когда это произойдёт. Правда, техническая сторона вопроса — это лишь одна из двух проблем. Вторая — соответствующее законодательство. 

    Впрочем, стоит сказать, что столь огромное число пользователей функции FSD несомненно крайне положительно скажется на её развитии, так как разработчики получат на порядки больше данных.  

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