Такого не было на рынке видеокарт уже очень давно. В среднем в Европе видеокарты Radeon RX 6000 на 8% дешевле рекомендованных цен

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Видеокарты продолжают дешеветь на фоне падения рынка криптовалют. И свежий отчёт источника показывает, что на 19 июня в среднем карты AMD в Европе оценивались ниже рекомендованных цен.





Как можно видеть на графике, в среднем мы говорим о 92% от рекомендованных цен. В данном случае стоит отметить, что источник берёт за основу минимальные цены, доступные в Германии, где обычно видеокарты как раз дешевле всего.

При этом карты Nvidia в среднем пока имеют наценку в 2%. Кроме того, нужно сказать, что менее чем за месяц наценка у карт Radeon снизилась на 10 процентных пунктов. Также источник отмечает, что в последний месяц доступность карт AMD также была выше, чем до этого.





Если рассматривать цены прицельнее, то наилучшая ситуация у Radeon RX 6500 XT, которая на 23% дешевле рекомендованной цены. У RX 6600 показатель равен 20%. Лишь два адаптера всё ещё имеют наценку: Radeon RX 6800 (3%) и RX 6800 XT (6%).

Если говорить о картах Nvidia, тут лучшая ситуация у GeForce RTX 3080 Ti (-13%) и RTX 3090 Ti (-16%), а хуже всего дела обстоят у RTX 3060 Ti (17%). В целом у Nvidia пока четыре модели в актуальной линейке уже продаются дешевле рекомендованной цене, причём это четыре самых топовых модели, а остальные шесть пока имеют те или иные наценки.