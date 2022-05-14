«Такого на Западе не покажут»: россияне умилились луганской девочке, обнявшей патрульного в День ЛНР

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Юная уроженка Луганска пожелала удачи и здоровья служащим полиции РФ, которые патрулируют улицы города во избежание провокаций в период майских праздников. Трогательный поступок девочки умилил россиян.
Как сообщило РИА Новости, сотрудники полиции патрулировали центр Луганска в День республики, и навстречу одному из служащих выбежала маленькая девочка. Обняв полицейского, она пожелала ему крепкого здоровья и удачи, оставаться живым и здоровым.
«Спасибо, что вы к нам пришли. Дай Бог вам здоровья, и не болейте, и удачи вам, я очень вас люблю», — сказала юная уроженка Луганска и обняла полицейского.
Видеоролик с примечательным случаем опубликовали в Сети. Россияне в комментариях умилились поступку маленькой девочки, отметив, что сказанные от сердца слова по-настоящему греют душу.
«Очень трогательно, солдат даже слегка засмущался»;
«Хорошая девочка, человеком станет!»;
«Такого на западе не покажут, “это другое”»;
«До слез. Даже дети все понимают. Гордимся русскими!»;
«Так мило, когда даже дети все понимают и настолько тепло относятся к бойцам»;
«Трогают до глубины души. Уж кого-кого, а детей не обманешь, у них природное чутье на добро»;
Такой случай — не единственный пример проявления патриотизма у подрастающего поколения. Ранее «Народные Новости» рассказали историю мальчика Алеши из Белгородской области, который каждый день в военной форме выходил встречать русских солдат.