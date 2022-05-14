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    «Такого на Западе не покажут»: россияне умилились луганской девочке, обнявшей патрульного в День ЛНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Такого на Западе не покажут»: россияне умилились луганской девочке, обнявшей патрульного в День ЛНР

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    Федеральное агентство новостей

    Юная уроженка Луганска пожелала удачи и здоровья служащим полиции РФ, которые патрулируют улицы города во избежание провокаций в период майских праздников. Трогательный поступок девочки умилил россиян.

    Как сообщило РИА Новости, сотрудники полиции патрулировали центр Луганска в День республики, и навстречу одному из служащих выбежала маленькая девочка. Обняв полицейского, она пожелала ему крепкого здоровья и удачи, оставаться живым и здоровым.

    «Спасибо, что вы к нам пришли. Дай Бог вам здоровья, и не болейте, и удачи вам, я очень вас люблю», — сказала юная уроженка Луганска и обняла полицейского.

    Видеоролик с примечательным случаем опубликовали в Сети. Россияне в комментариях умилились поступку маленькой девочки, отметив, что сказанные от сердца слова по-настоящему греют душу.

    «Очень трогательно, солдат даже слегка засмущался»;

    «Хорошая девочка, человеком станет!»;

    «Такого на западе не покажут, “это другое”»;

    prt scr telegram.org/@rt_russian
    prt scr telegram.org/@rt_russian

    «До слез. Даже дети все понимают. Гордимся русскими!»;

    «Так мило, когда даже дети все понимают и настолько тепло относятся к бойцам»;

    «Трогают до глубины души. Уж кого-кого, а детей не обманешь, у них природное чутье на добро»;

    Такой случай — не единственный пример проявления патриотизма у подрастающего поколения. Ранее «Народные Новости» рассказали историю мальчика Алеши из Белгородской области, который каждый день в военной форме выходил встречать русских солдат.

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