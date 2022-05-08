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    Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple

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    Слухи о том, что в текущем году Apple представит новое поколение планшетов iPad Pro, ходят давно, а сейчас появились концептуальные рендеры, которые выполнены с учетом информации из слухов.


    Тонкие рамки экрана – большой плюс перспективного iPad Pro, однако для сохранения системы Face ID придется перейти к челке. Причем и ее расположение, и логотип на тыльной панели указывают на то, что планшет гораздо больше времени будет использоваться в горизонтальной ориентации, чем в вертикальной.

    Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple
    Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple
    Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple
    Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple
    Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple

    Сам логотип на задней панели станет больше и, согласно слухам, будет оформлен стеклом – для реализации беспроводной зарядки. В апреле редактор авторитетного ресурса Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) сообщил, что iPad Pro нового поколения наряду с SoC M2 получит поддержку MagSafe. Что касается платформы M2, то, как ожидается, она сохранит 8-ядерный CPU, но у GPU будет больше ядер – 9-10 вместо 7-8 у M1. Apple M2 будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу.

    Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple
    Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple
    Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple
    Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple
    Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple
    Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple

    Премьера нового iPad Pro ожидается осенью, вероятно, в сентябре. К тому моменту нынешним iPad Pro исполнится уже 16 месяцев, так что вряд ли Apple будет тянуть с выпуском нового поколения.

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