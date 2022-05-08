Таким будет новый iPad Pro на процессоре M2? Опубликованы концептуальные изображения потенциальной новинки Apple

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Слухи о том, что в текущем году Apple представит новое поколение планшетов iPad Pro, ходят давно, а сейчас появились концептуальные рендеры, которые выполнены с учетом информации из слухов.





Тонкие рамки экрана – большой плюс перспективного iPad Pro, однако для сохранения системы Face ID придется перейти к челке. Причем и ее расположение, и логотип на тыльной панели указывают на то, что планшет гораздо больше времени будет использоваться в горизонтальной ориентации, чем в вертикальной.





















Сам логотип на задней панели станет больше и, согласно слухам, будет оформлен стеклом – для реализации беспроводной зарядки. В апреле редактор авторитетного ресурса Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) сообщил, что iPad Pro нового поколения наряду с SoC M2 получит поддержку MagSafe. Что касается платформы M2, то, как ожидается, она сохранит 8-ядерный CPU, но у GPU будет больше ядер – 9-10 вместо 7-8 у M1. Apple M2 будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу.

























Премьера нового iPad Pro ожидается осенью, вероятно, в сентябре. К тому моменту нынешним iPad Pro исполнится уже 16 месяцев, так что вряд ли Apple будет тянуть с выпуском нового поколения.