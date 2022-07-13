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Таких велосипедов сделают всего 100 экземпляров, но цена кусается. За Alpha Polestar просят почти 10 000 долларов

Таких велосипедов сделают всего 100 экземпляров, но цена кусается. За Alpha Polestar просят почти 10 000 долларов

Отделившаяся от Volvo компания Polestar совместно с Allebike представили велосипед Alpha Polestar, который оценили примерно в 9400 долларов. 


Сразу стоит сказать, несмотря на то, что Polestar занимается электрическими автомобилями, велосипед никаких электродвигателей не имеет. При этом высокая цена обусловлена не только достойными характеристиками и участием шведского бренда, но и тем, что всего будет выпущено 100 таких велосипедов, и каждый будет собираться вручную. 

Таких велосипедов сделают всего 100 экземпляров, но цена кусается. За Alpha Polestar просят почти 10 000 долларов

Alpha Polestar представляет собой двухподвес. Велосипед получил карбоновую раму, вилку Öhlins RXF34 m.2 29″ с ходом 130 миллиметров, задним аммортизатором Öhlins TTX1Air, колёсами Vincents CF- 29″ Boost, подседельным штырём Rockshox AXS и трансмиссией SRAM XX1 AXS. 

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