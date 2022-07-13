Таких велосипедов сделают всего 100 экземпляров, но цена кусается. За Alpha Polestar просят почти 10 000 долларов

Отделившаяся от Volvo компания Polestar совместно с Allebike представили велосипед Alpha Polestar, который оценили примерно в 9400 долларов.





Сразу стоит сказать, несмотря на то, что Polestar занимается электрическими автомобилями, велосипед никаких электродвигателей не имеет. При этом высокая цена обусловлена не только достойными характеристиками и участием шведского бренда, но и тем, что всего будет выпущено 100 таких велосипедов, и каждый будет собираться вручную.





Alpha Polestar представляет собой двухподвес. Велосипед получил карбоновую раму, вилку Öhlins RXF34 m.2 29″ с ходом 130 миллиметров, задним аммортизатором Öhlins TTX1Air, колёсами Vincents CF- 29″ Boost, подседельным штырём Rockshox AXS и трансмиссией SRAM XX1 AXS.