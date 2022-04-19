Таких процессоров и GPU на рынке пока нет, а оперативная память и вовсе уникальна. Необычный ноутбук Dell Precision 7 засветился в Сети

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В Сеть просочилась информация о ноутбуке Dell Precision 7 нового поколения, который будет опираться на процессоры и GPU, которые пока ещё не были представлены.





Начнём с CPU. Новый мобильный ПК Dell будет опираться на процессоры Alder Lake-HX, которые будут выделяться повышенным до 55 Вт лимитом мощности и 16 ядрами у топовых моделей. Эти процессоры Intel пока не представляла.









Что же касается GPU, тут новинка Dell предложит множество вариантов, включая дискретные адаптеры Intel Arc и некую профессиональную графику Intel (Intel Professional Graphics), и это также однозначно решение линейки Arc, так как для него указано энергопотребление в 90 Вт. К тому же на другом постере можно видеть упоминание GPU Arc A30M Pro, но это, видимо, менее производительная модель с меньшим TDP.

Но и это не всё. Оговариваемые CPU и GPU пока интересны в первую очередь тем, что они ещё не были представлены. А вот другое решение Dell и вовсе будет уникальным.





На изображении выше можно видеть модуль оперативной памяти. И выглядит он странно. В документации Dell этот модуль называется CAMM, и его суть в том, что на одном физическом модуле будет размещено два отдельных модуля DDR5. Такое решение позволит сэкономить место внутри корпуса, при этом не распаивая память и всё же сделав её заменяемой. Правда, в рознице такие модули, вероятно, вообще не появятся.