Таких ноутбуков ещё никто не делал. Razer готовит Blade 15 с 240-герцевым экраном OLED

загрузка...

Ноутбуки с экранами OLED становятся всё более популярными, а некоторые модели уже опустились в цене значительно ниже отметки в 1000 долларов. Новый ноутбук Razer не будет дешёвым, но будет первым в своём роде.





Компания готовится представить модель Blade 15 с 240-герцевой панелью OLED. Это будет первый подобный ноутбук на рынке. Само собой, он будет игровым.

Известно, что при диагонали 15,6 дюйма разрешение составит 2560 х 1440 пикселей. Источник также говорит о 100-процентном цветовом охвате DCI-P3, яркости в 400 кд/м2 и времени отклика в 1 мс.

Что касается остальных характеристик, такой Blade 15 будет очень производительным решением, хотя и обойдётся без топовой видеокарты. В конфигурацию войдёт CPU Core i9-12900H, GeForce RTX 3070 Ti, 32 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 1 ТБ. Заплатить за такой ноутбук придётся 3500 долларов.