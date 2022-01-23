Такая игра: Захарова высказалась о «неумных» материалах Запада о России

Россия и США в последнее время проводят много переговоров, чтобы не допустить эскалацию международной ситуации. Однако при этом Запад нагнетает обстановку спорными материалами и документами, прокомментировала дипломат Мария Захарова.

Во время интервью, которое официальный представитель МИД РФ дала «Известиям», журналист вспомнил о встрече России и США в Женеве. По его словам, американские чиновники вели себя агрессивно, а представитель Госдепа и вовсе позволял себе недипломатические заявления.

Захарова в этом контексте вспомнила о материалах американского ведомства, которые оно опубликовало в ночь перед переговорами. В них Госдеп обвинял Москву в «дезинформации» со стороны СМИ и прочих грехах. Это произошло на фоне того, что чаще всего сами американские журналисты остаются в неведении о политике США.

«Причем самое интересное: когда я подошла к американским журналистам, они меня спросили — пул Госдепа: а что мы ожидаем от встречи? И я им сказала, что встречу запросили американцы, и для них, американских журналистов, это была новость. Они говорят: они нам ничего не сказали», — заметила Захарова.

Публикация Госдепом материалов о том, что РФ якобы «дезинформирует» общественность выглядит лицемерной, ведь американцы даже не знают, кто инициировал встречу. Кроме того, журналисты не предполагали, что место встречи в Женеве тоже было продиктовано США.

«Вот какой уровень. Это в общем такая игра», — заявила дипломат.

Однако кроме того, что эти материалы носят агрессивный и дезинформирующий характер, они являются вовсе «неумными», обратила внимание Захарова. По ее словам, их составляют не совсем грамотные люди, которые не могут провести анализ большого объема информации и имеют недостаточно много знаний.

Ранее Мария Захарова заявила, что российская сторона в Женеве ответила Соединенным Штатам на все вопросы по гарантиям безопасности. Стороны также провели дополнительный раунд консультаций в рамках встречи.

загрузка...