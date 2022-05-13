Так выглядит сверхмассивная чёрная дыра в центре нашей галактики. Астрономы EHT получили первое фото, доказывающее существование этого объекта

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Спустя три года после публикации первой в истории фотографии чёрной дыры астрономы проекта Event Horizon Telescope (EHT) опубликовали второй такой снимок. На сей раз учёные запечатлели сверхмассивную чёрную дыру в центре нашей собственной галактики.





Для начала нужно прояснить, что правильнее говорить о фотографии тени чёрной дыры, так как сам объект ничего не излучает, поэтому и сфотографировать его невозможно. Также нужно напомнить, что речь идёт не о классической фотографии. Event Horizon Telescope (EHT) — это объединение множества радиотелескопов по всей земле, которое по итогу даёт «виртуальный» телескоп «размером с Землю».

Как бы там ни было, теперь мы можем оценить свою родную сверхмассивную чёрную дыру. Объект находится в центре нашей галактики на расстоянии всего около 27 000 световых лет. Масса нашей чёрной дыры оценивается в 4 млн солнечных масс. Для сравнения, чёрная дыра в центре галактики Messier 87 (M 87), фото которой появилось три года назад, имеет массу около 6,5 млрд масс Солнца и находится на расстоянии около 54 млн световых лет. Несмотря на колоссальную разницу в расстоянии, новое фото выглядит примерно так же, а то и немного хуже.





Всё дело в том, что Стрелец A*, а так принято называть объект в центре нашей галактики, намного более изменчив, чем его на порядки более крупный собрат. Данные об обеих чёрных дырах собирались одновременно: в течение пяти ночей в 2017 году. Но на обработку информации о нашем объекте, как видим, ушло на три года больше. Если чёрная дыра в центре M 87 из-за своих размеров практически не менялась в течение всего времени наблюдений (речь идёт об изменениях в сгустках материи вокруг дыры), то Стрелец A* менялся в течение каждых 5-15 минут. Из-за этого учёным пришлось сделать тысячи фотографий, а то, которое мы видим сегодня, является усреднённым изображением.

Текущее изображение важно ещё и тем, что ранее были различные теории, согласно которым в центре нашей галактики нет сверхмассивной чёрной дыры. Но теперь мы можем уверенно говорить, что она есть.

На момент получения данных в 2017 году система EHT состояла из восьми телескопов. Теперь их насчитывается 11, и астрономы уже использовали пополнение для получения новых данных, так что позже мы можем увидеть более чёткое изображение нашей чёрной дыры.