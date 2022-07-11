Так выглядит новый Geely Atlas. Гибридный кроссовер впервые показали на живых фото

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В Сети появились качественные живые изображения кроссовера Geely Boyue (он же FX11). Так автомобиль называют в Китае, а у нас он более известен как Geely Atlas. Новинка, судя по всему, придет на смену собираемому в Белоруссии Atlas Pro, но когда это случится — непонятно. Даже в Китае новый серийный Atlas ожидается не ранее конца текущего года, а у нас он, соответственно, вряд ли появится раньше 2024 года.





Тем не менее уже сейчас можно оценить дизайн — фото опубликовало китайское министерство транспорта. Выглядит новинка совершенно не так, как наши Atlas: в FX11 обилие ломанных линий и острых углов. Оформлением передней части он чем-то напоминает актуальный Hyundai Tucson.





Кардинально переработанный дизайн будет сочетаться с новой платформой CMA 1.5. Но, пожалуй, интересно даже другое: новый Atlas будет гибридным кроссовером. Причем безальтернативно. Автомобилю приписана силовая установка Hi·X, используемая в других автомобилях Geely. Например, в Emgrand L Thor Hi·X. Эта модель в чисто электрическом режиме способна проехать до 100 км, на разгон до 100 км/ч уходит 6,9 с, пробег на одном баке — около 1300 км, а минимальный расход — 3,8 л на 100 км. Похожие параметры можно ждать и от нового Atlas.