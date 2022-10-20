Так выглядит новый флагман Xiaomi. Первое живое фото Xiaomi 13 Pro

Мы уже видели первое живое фото Xiaomi 13, а сейчас опубликовано первое живое фото Xiaomi 13 Pro. Тут в блоке тоже три модуля, но они уже не все одинаковые. Также хорошо видно надпись Lecia. Наконец, это изображение подтверждает то, что в новых флагманах Xiaomi будет квадратный выступ камеры с закругленными углами.





Обращает на себя внимание, что объективы, размещенные по диагонали, имеют одинаковый размер, а один объектив слева вверху – поменьше (по крайней мере, визуально). Нет и перископного модуля – судя по всему, максимум, чего можно ждать от камеры Xiaomi 13 в плане оптического зума, это телеобъектив.

Слухи приписывают Xiaomi 13 Pro наличие дюймового сенсора Sony IMX989, однако, судя по этому фото, его не будет, иначе бы один модуль должен был бы быть заметно больше остальных. Устройству приписывают SoC Snapdragon 8 Gen 2, экран Samsung AMOLED последнего поколения E6 с экраном диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2К и кадровой частотой 120 Гц, поддержку зарядки мощностью 67 Вт и Android 13 с интерфейсом MIUI 14.

Официальная премьера Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro ожидается в ноябре после анонса Snapdragon 8 Gen 2.