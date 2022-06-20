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Так выглядит новая среднеформатная камера Hasselblad за 8000 евро со 100-мегапиксельным датчиком. Живые фото Hasselblad X2D

Так выглядит новая среднеформатная камера Hasselblad за 8000 евро со 100-мегапиксельным датчиком. Живые фото Hasselblad X2D

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Источник опубликовал живые фото перспективной среднеформатной камеры Hasselblad X2D. Представитель компании во Франции уже подтвердил существование модели, ее официальная премьера ожидается этим летом, но кое-что о параметрах уже известно.

Так выглядит новая среднеформатная камера Hasselblad за 8000 евро со 100-мегапиксельным датчиком. Живые фото Hasselblad X2D
Так выглядит новая среднеформатная камера Hasselblad за 8000 евро со 100-мегапиксельным датчиком. Живые фото Hasselblad X2D

Hasselblad X2D получит датчик изображения разрешением 100 Мп, подвижный основной экран и дополнительный ЖК-дисплей, который разместиться в верхней части корпуса между кнопками включения и спуска затвора.

Так выглядит новая среднеформатная камера Hasselblad за 8000 евро со 100-мегапиксельным датчиком. Живые фото Hasselblad X2D
Так выглядит новая среднеформатная камера Hasselblad за 8000 евро со 100-мегапиксельным датчиком. Живые фото Hasselblad X2D

Обещана встроенная система стабилизации, улучшенная система автоматической фокусировки. Ожидаемая стоимость новинки – 8000 долларов или евро (в зависимости от рынка). Вместе с камерой компания представит три объектива, один из них фигурирует на фото выше – Hasselblad XCD 38mm F/2,5.

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Hasselblad
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