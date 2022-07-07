Так вот какие они — Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Первые изображения от надёжного источника, со всех сторон и в динамике

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Компания Samsung Electronics готовится к большому анонсу на мероприятии Unpacked в августе. Как ожидается, среди новинок на мероприятии представят новые наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro.



Galaxy Buds Pro

В сети уже появились первые изображения Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Ими поделился известный сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) с хорошей многолетней репутацией. В прошлом году, например, он продемонстрировал Samsung Galaxy Buds2 до анонса.





Теперь благодаря Блассу мы можем увидеть анимированные 3D-рендеры Samsung Galaxy Buds 2 Pro в трёх цветовых вариантах — белом, чёрном и розовом. Отмечается, что принципиальных внешних отличий от существующих Galaxy Buds Pro (обзор) у наушников с кодовым названием Zenith не замечено.





Что касается технических характеристик, они все еще остаются загадкой, даже для Бласса. Хотя и упомянул, что слухи указывают на немного увеличенную емкость батареи.