так тестируют самый большой в мире пассажирский авиалайнер — Boeing 777X, оснащенный складывающимися законцовками крыла

На недавно завершившемся авиасалоне Фарнборо 2022 компания Boeing показала свой гигантский авиалайнер Boeing 777X. И речь идет не о банальном серийном самолете, а о тестовой платформе Flight Test 1. Издание Insider опубликовало очень интересный фоторепортаж.





Boeing 777X представляет собой третье поколения успешного семейства Boeing 777. При этом Boeing 777X крупнее (в первую очередь — длиннее) моделей 777-200 и 777-300.





В первоначальном производственном плане Boeing значится постройка 777X-9 — именно он станет самым большим в мире двухмоторным реактивным самолетом, а в будущем планируется построить вариант поменьше — 777X-8.





У компании также есть планы на грузовую версию — 777X-8F — поскольку спрос на грузовые перевозки продолжает стремительно расти. Qatar Airways станет первым заказчиком, а первая поставка грузового 777X ожидается в 2027 году.





Boeing называет 777X-9 крупнейшим серийным пассажирским самолетом. Ранее это звание носил Airbus A380, но его сняли с производства в 2019 году из-за низкого спроса. Emirates, эксплуатирующая 118 Airbus А380, была единственным перевозчиком, вложившим значительные средства в этот двухэтажный самолет.



Ранее Airbus А380 считался самым большим

Boeing 777X-9 также является самым длинным коммерческим авиалайнером из когда-либо построенных: длина составляет 76,73 м. Boeing 777X оснащен двумя огромными двигателями GE9X производства General Electric. Фюзеляж Boeing 737 запросто может поместиться внутри одного из таких двигателей.





По данным производителя, дальность полета Boeing 777X составляет 13 500 километров, при этом затраты на топливо примерно на 10% меньше, чем у Boeing 777-300ER.





Внутри Flight Test 1 много инструментов и специального оборудования, необходимого для тестов. Один из наиболее важных — резервуары с водой, расположенные в передней и задней частях самолета.





По словам инженера Эдвина Наварро, баки помогают перемещать центр тяжести 777X, что необходимо для анализа устойчивости самолета. Это требуется для тестирования самолета при определенных условиях.





За цистернами расположены несколько рядов сидений — примерно как в эконом-классе. Они предназначены для перевозки персонала Boeing между испытательными полетами. Эти сиденья дают представление о том, как будет выглядеть салон серийного 777X. Самолет рассчитан на десять кресел в ряд в эконом-классе, что позволит разместить до 426 пассажиров в двухклассной конфигурации — на 30 больше, чем в 777-300ER.





Плотная компоновка типична и для нынешних 777, но в 777X места больше, поэтому пассажирам будет просторнее.





Конфигурация эконом-класса — как в конкурирующем Airbus A350. Так исторически сложилось, что разработчики самолетов устанавливали по девять сидений в ряд – редкие авиакомпании заказывали салоны с десятью сиденьями в ряд.





Тем не менее, Airbus работает над более плотной конфигурацией салона, которая позволила бы разместить десять пассажиров в эконом-классе «без ущерба для ширины сидений».





Boeing установил в 777X новые иллюминаторы. Boeing уверяет, что они расположены выше, чем в Airbus A350, и они на 29% больше, что визуально делает самолет более просторным и, естественно, дает лучший обзор пассажирам. А для удобства сравнения один иллюминатор «взят» от Airbus A350.

В середине и в задней части самолета сидят инженеры во время испытательных полетов. «Это место ласково называют “Ямой”», — сказал Insider глава испытателей Уэсли Герберт. Инженеры привозят свои ноутбуки для подключения к станциям. Их сиденья мягкие, с подстаканниками и пятиточечными ремнями безопасности.









Многие приборы и решения (вроде оранжевой проводки по всему салону), используются исключительно для испытаний и не применяются в серийных самолетах. Уэсли Герберт рассказал, что в среднем испытательный полет длится от трех до четырех часов, хотя может затянуться и на восемь.









Flight Test 1 является одним из четырех тестовых 777X в парке компании. Пилот-испытатель Джеймс Мюррелл рассказал, что Flight Test 1 налетал около 1100 часов, выполнив более 400 испытательных полетов. Всего четыре 777X налетали в общей сложности 2500 часов, совершив около 800 испытательных полетов.





Мюррелл пояснил, что Flight Test 1 служит в основном для проверки основных параметров самолета — тех же складывающихся законцовок крыла, что является совершенно новой технологией.





Boeing увеличила размах крыла 777X за счет складывающихся законцовок для того, чтобы создать большую подъемную силу — это снижает расход топлива примерно на 10% и делает самолет более эффективным.





Однако больший размах крыльев создает проблемы с совместимостью инфраструктуры аэропортов. Чтобы самолеты могли принимать в большинстве аэропортов мира, в Boeing и придумали складывающиеся законцовки.





С поднятыми законцовками размах крыльев 777X такой же, как и у обычных Boeing 777.





По словам Мюррелла, в Boeing придумали несколько систем, которые гарантируют, что законцовки крыльев выдвинуты перед взлетом. «Без этого я не смогу взлететь. Автоматы тяги не сработают, а в кабине раздастся сигнализация», — сказал он.





Далее он пояснил, что вся система механически блокируется в воздухе, поэтому ничего нельзя изменить во время полета. Но когда самолет приземляется и замедляется примерно до 50 узлов, законцовки крыльев автоматически складываются.





В случае ухода на второй круг, законцовки крыла все равно будут развернуты, потому что складываются они только когда самолет находится на земле и только на определенной скорости.

Мюррелл также объяснил, что законцовки крыла «просты в использовании и управляются обычным переключателем в кабине», поэтому никаких сложностей для экипажа при переходе с обычного 777 на 777X не будет.

Что касается кабины экипажа в целом, то, по словам Мюррелла, что 777X похож на 787.









И Flight Test 1, и другие 777X работают в соответствии со своим графиком испытаний. Например, у одного тестового экземпляра почти полностью собран салон — он, соответственно, в основном используется для теста салона.













Хотя 777X все еще находится на стадии испытаний, Boeing надеется, что первая поставка самолета состоится к 2025 году.





Однако этот срок уже далеко выходит за рамки первоначального плана, который предполагал поставку первого самолета в 2020 году. Более того, Boeing приостановила производство 777X как минимум до конца 2023 года.

Этот шаг был сделан после того, как Федеральное авиационное управление США заявило Boeing, что текущий план сертификации самолетов 737 MAX 10 и 777X «устарел и больше не отражает ход работ по программе».





В Boeing заявили, что задержка с производством 777X обойдется в колоссальные 1,5 миллиарда долларов, но это все равно лучше, чем «производить самолеты, которые нам, возможно, потом придется переделывать».

У Boeing есть контракт на поставку 115 Boeing 777X авиакомпании Emirates. И хотя это немало, но в первоначальном плане 2013 года значилось 150 самолетов.

Помимо Emirates у Boeing есть еще семь клиентов на 777X, например, Qatar Airways и гонконгская Cathay Pacific Airways. Интересно что, при этом, ни одна американская компания пока не заказала ни одного 777X.