Так снимает первый 200-мегапиксельный смартфон Moto X30 Pro

Motorola ранее объявила, что ее флагманский смартфон Moto X30 Pro на базе Snapdragon 8 Plus Gen 1 будет официально представлен 2 августа. Он станет первым телефоном с 200-мегапиксельной камерой.

Сегодня утром Чен Джин, генеральный менеджер отдела мобильных телефонов Lenovo в Китае, опубликовал в Weibo фотографии, сделанные на Moto X30 Pro. Разрешение снимков составляет 9,4 и 2 Мп, так что оценить детализацию не получится. Разве что можно оценить обработку светлых и тёмных участков и расширенный динамический диапазон.









В основной камере будет установлен датчик изображения Samsung ISOCELL HP1 оптического формата 1/1,22 дюйма. Также смартфон будет оснащен 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 12-мегапиксельной вспомогательной камерой. Экран диагональю 6,67 дюйма получит разрешение FullHD+ и поддержку частоты обновления изображения 144 Гц.

Ранее Чен Джин подтвердил, что Moto X30 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 125 Вт и будет оснащён батареей ёмкостью 4500 мА•ч.