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Так снимает лучший камерофон Xiaomi. Снимки, сделанные на камеру Xiaomi 12S Ultra с дюймовым датчиком

Так снимает лучший камерофон Xiaomi. Снимки, сделанные на камеру Xiaomi 12S Ultra с дюймовым датчиком

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Сегодня Xiaomi официально представила свой лучший камерофон – Xiaomi 12S Ultra, особенностью которого является применение дюймового 50-мегапиксельного датчика Sony IMX989. Ниже вы можете увидеть примеры снимков, сделанные с его помощью.


Так снимает лучший камерофон Xiaomi. Снимки, сделанные на камеру Xiaomi 12S Ultra с дюймовым датчиком
Так снимает лучший камерофон Xiaomi. Снимки, сделанные на камеру Xiaomi 12S Ultra с дюймовым датчиком
Так снимает лучший камерофон Xiaomi. Снимки, сделанные на камеру Xiaomi 12S Ultra с дюймовым датчиком
Так снимает лучший камерофон Xiaomi. Снимки, сделанные на камеру Xiaomi 12S Ultra с дюймовым датчиком

А эти две фотографии сделаны при помощи двух других модулей основной камеры Xiaomi 12S Ultra – со сверхширокоугольным объективом и с телеобъективом.

Так снимает лучший камерофон Xiaomi. Снимки, сделанные на камеру Xiaomi 12S Ultra с дюймовым датчиком
Так снимает лучший камерофон Xiaomi. Снимки, сделанные на камеру Xiaomi 12S Ultra с дюймовым датчиком

 Фотографии хороши – это бесспорно. Жаль только, что Xiaomi 12S Ultra не будет продаваться нигде, кроме Китая. А «глобальная» камера Leica, судя по всему, появится только в моделях Xiaomi 13, которые дебютируют ближе к концу года.

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Xiaomi
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