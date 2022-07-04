Так снимает лучший камерофон Xiaomi. Снимки, сделанные на камеру Xiaomi 12S Ultra с дюймовым датчиком

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Сегодня Xiaomi официально представила свой лучший камерофон – Xiaomi 12S Ultra, особенностью которого является применение дюймового 50-мегапиксельного датчика Sony IMX989. Ниже вы можете увидеть примеры снимков, сделанные с его помощью.





















А эти две фотографии сделаны при помощи двух других модулей основной камеры Xiaomi 12S Ultra – со сверхширокоугольным объективом и с телеобъективом.









Фотографии хороши – это бесспорно. Жаль только, что Xiaomi 12S Ultra не будет продаваться нигде, кроме Китая. А «глобальная» камера Leica, судя по всему, появится только в моделях Xiaomi 13, которые дебютируют ближе к концу года.