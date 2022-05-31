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Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью

Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью

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Вчера Honor представила камерофоны среднего уровня Honor 70, Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+, и практически сразу в китайских СМИ появились подробные обзоры средней модели линейки – Honor 70 Pro. Они сопровождаются большим количеством фото, сделанных основной камерой, и по ним можно составить мнение о возможностях как основного датчика изображения Sony IMX800, так и работы всей камеры в целом.


Сразу следует остановиться на кое-каких подробностях камеры Honor 70 Pro. Например, в основном модуле с тем самым датчиком Sony IMX800 (он характеризуется оптическим форматом 1/1,49 дюйма) нет оптической стабилизации изображения. Система OIS есть в третьем модуле с 8-мегапиксельным датчиком и телеобъективом, обеспечивающим 3-кратный оптический зум. Средний модуль – с 50-мегапиксельным сенсором и сверхширокоугольным объективом с углом обзора 122°. Интересно, что все три объектива основной камеры – светосильные, с диафрагмой F/1,9, F/2,2 и F/2,4.

Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью

А теперь – к примерам. Так выглядят реальные (а не постановочные) фото, сделанные главным модулем Honor 70 Pro (с тем самым датчиком IMX800) в автоматическом режиме съемки.

Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью
Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью
Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью
Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью

А вот фото, сделанные камерой со сверхширокоугольным объективом (он же отвечает и за съемку макро):

Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью
Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью
Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью

Несколько фото, сделанных при помощи телеобъектива днем:

Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью
Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью
Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью
Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью
Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью

А вот примеры съемки ночью. Основная камера, режим ночной съемки:

Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью
Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью
Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью

Сверхширокоугольная камера, автоматический режим:

Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью
Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью

Камера с телеобъективом, режим ночной съемки:

Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью
Так снимает Honor 70 Pro, оснащенный новейшим 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Опубликованы примеры фото в разных режимах, в том числе и ночью

В заключении обзора обозреватели делают вывод, что с аппаратной точки зрения камера Honor 70 Pro вполне может называться флагманской, но компании предстоит проделать еще немало работы по оптимизации ПО, чтобы довести все до совершенство. В том числе и результаты съемки – фото и видео.

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