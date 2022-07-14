Так снимает 200-мегапиксельная камера в новом флагмане Motorola

Компания Motorola решила наглядно продемонстрировать, на что способна 200-мегапиксельная камера её грядущего флагманского смартфона Edge X30 Pro.

Менеджер китайского подразделения компании опубликовал фото в полном разрешении, сделанное на этот смартфон, который, напомним, первым на рынке получит 200-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HP1.





Камера смартфона сможет делать снимки в полном разрешении, а также в разрешении 50 либо 12,5 Мп благодаря биннингу. Опубликованный снимок сделан в разрешении 50 Мп. Реальное разрешение составляет 6144 х 8192 пикселя, а занимает такое фото 13,1 МБ.

Также флагман Motorola получит 50-мегапиксельный датчик ISOCELL JN1 для сверхширокоугольной камеры и телекамеру разрешением 14,6 Мп. Ранее аппарату приписывали SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, 144-герцевый дисплей и 120-ваттную зарядку.