Так можно или нет? Информацию о запрете учителям использовать WhatsApp опровергли в Минпросвещения

В Министерстве просвещения России опровергли информацию о том, что учителям запретили пользоваться мессенджером WhatsApp.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения, российским школам рекомендовано использовать федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Моя школа», при этом система образования не регламентирует и не регулирует каналы коммуникации, которые используют родители.

Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам, при этом отметим, что в данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой “Моя школа” и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере IT. Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках ФГИС.

Минпросвещения РФ





Сегодня рано утром «Коммерсантъ» со ссылкой на региональные образовательные министерства сообщил, что Минпросвещения России запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах, а также порекомендовали перейти на «VK Мессенджер».