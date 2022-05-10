Так могут выглядеть фотореалистичные игры на Unreal Engine 5. Демо с железнодорожной станцией может работать на GeForce RTX 2080

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Графический движок Unreal Engine 5 часто называют революцией в компьютерной графике. Пока ни одной игры на этом движке не вышло, да и первые проекты явно не смогут использовать весь потенциал ПО, но вот различные демо вполне способны продемонстрировать максимум того, на что способен движок. И новое демо на Unreal Engine 5 выглядит невероятно.





Реалистичность картинки такова, что непосвящённый человек может вообще не понять, что это не видеосъёмка. Да и бывалые геймеры издали могут не разглядеть искусственность железнодорожной станции.

Конечно, не факт, что мы вообще когда-либо получим игру на Unreal Engine 5 примерно с таким уровнем графики, но потенциал движка действительно невероятный.

К слову, демо создано по образу настоящей станции в японском городе Тояма. Автор говорит, что использовал для освещения инструмент Lumen, а вот одно из главных новшеств движка — наниты — задействовано не было.

К сожалению, демо не работает в реальном времени, поэтому нельзя понять, способны ли вообще современные видеокарты справиться с такой задачей. Правда, автор отметил, что может при некотором снижении качества запустить его в разрешении 1440p при 30-50 к/с на GeForce RTX 2080 и Ryzen 7 3700X. То есть, теоретически, условная RTX 3090 может справиться с демо в том же режиме, но без снижения качества. Но это лишь предположение.