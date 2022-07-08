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Так фотографирует самый необычный телефон 2022 года. Примеры снимков, сделанных камерой Nothing Phone (1)

Так фотографирует самый необычный телефон 2022 года. Примеры снимков, сделанных камерой Nothing Phone (1)

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Официальная премьера Nothing Phone (1) – одного из самых нестандартных смартфонов 2022 года – состоится на следующей неделе, ну а пока мы можем оценить параметры камеры этой модели и посмотреть на снимки, сделанные с ее помощью.


Компания рассекретила параметры камеры, и они выглядят неплохо для модели среднего уровня. Тут два 50-мегапиксельных датчика Sony IMX766, и оба – с оптической стабилизацией изображения. Диафрагма основного объектива – F/1,88. Это – характеристики, а снимает камера Nothing Phone (1) вот так:

Так фотографирует самый необычный телефон 2022 года. Примеры снимков, сделанных камерой Nothing Phone (1)
Так фотографирует самый необычный телефон 2022 года. Примеры снимков, сделанных камерой Nothing Phone (1)
Так фотографирует самый необычный телефон 2022 года. Примеры снимков, сделанных камерой Nothing Phone (1)
Так фотографирует самый необычный телефон 2022 года. Примеры снимков, сделанных камерой Nothing Phone (1)
Так фотографирует самый необычный телефон 2022 года. Примеры снимков, сделанных камерой Nothing Phone (1)
Так фотографирует самый необычный телефон 2022 года. Примеры снимков, сделанных камерой Nothing Phone (1)
Так фотографирует самый необычный телефон 2022 года. Примеры снимков, сделанных камерой Nothing Phone (1)
Так фотографирует самый необычный телефон 2022 года. Примеры снимков, сделанных камерой Nothing Phone (1)

Судя по характерным красным двухэтажным автобусам и улице Baker Street, снимки сделаны в Лондоне. Качестве – вполне на уровне для моделей среднего ценового сегмента, каким и окажется Nothing Phone (1).

Интересно, что концепция с двумя датчиками набирает обороты. Помимо Nothing Phone (1) она применяется и в Asus Zenfone 9. Правда, система стабилизации в устройстве Asus будет получше – шестиосевая, а сам смартфон будет полноценным флагманом. И при этом очень компактным.

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Nothing
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