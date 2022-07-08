Так фотографирует самый необычный телефон 2022 года. Примеры снимков, сделанных камерой Nothing Phone (1)

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Официальная премьера Nothing Phone (1) – одного из самых нестандартных смартфонов 2022 года – состоится на следующей неделе, ну а пока мы можем оценить параметры камеры этой модели и посмотреть на снимки, сделанные с ее помощью.





Компания рассекретила параметры камеры, и они выглядят неплохо для модели среднего уровня. Тут два 50-мегапиксельных датчика Sony IMX766, и оба – с оптической стабилизацией изображения. Диафрагма основного объектива – F/1,88. Это – характеристики, а снимает камера Nothing Phone (1) вот так:

































Судя по характерным красным двухэтажным автобусам и улице Baker Street, снимки сделаны в Лондоне. Качестве – вполне на уровне для моделей среднего ценового сегмента, каким и окажется Nothing Phone (1).

Интересно, что концепция с двумя датчиками набирает обороты. Помимо Nothing Phone (1) она применяется и в Asus Zenfone 9. Правда, система стабилизации в устройстве Asus будет получше – шестиосевая, а сам смартфон будет полноценным флагманом. И при этом очень компактным.