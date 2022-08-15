«Так держать»: младший сержант ВС РФ Георгий Беломыцев прицельным огнем уничтожил группу украинских националистов

Издание «Народные Новости» продолжает знакомить читателей с именами и подвигами героев, которые при выполнении поставленных боевых задач в ходе спецоперации России по защите Донбасса проявили профессиональный опыт, характер, мужество и отвагу.
Перед батальоном российских вооруженных сил, в котором служил младший сержант Георгий Беломыцев, стояла боевая задача держать оборону и не допустить прорыва украинских националистов к населенному пункту. Батальон в течение 20 дней отражал атаки противника. Украинские военные предприняли очередную попытку прорвать российскую защиту, вооружившись пулеметом и другим стрелковым орудием группа боевиков попыталась обойти батальон с фланга.
Младший сержант, оценив обстановку, молниеносно сменил позицию и прицельным огнем уничтожил врага. Выживший украинский националист, понимая бесполезность сопротивления, сдался в плен и выдал основное расположение сил ВСУ.
«Благодаря смелости и решительности младшего сержанта Георгия Беломыцева все попытки националистов восстановить контроль над населенным пунктом были отбиты», — сообщили в Минобороны России.
Пользователи Сети поблагодарили младшего сержанта Георгия Беломыцева за проявленный героизм и оставили множество комментариев с пожеланиями гордо нести звание российского военнослужащего и здоровыми возвращаться домой.
«Георгий, спасибо Вам за мужество, за отвагу. Храни бог Вас и всех остальных»;
«Родные наши бойцы, вы все герои, берегите себя и своих товарищей ZOV»;
«Георгий, спасибо огромное за храбрость, мужество, быстрое и качественное решение военной задачи! Мы гордимся Вами! Такие как Вы — самая большая ценность для нас! Удачи и скорой победы!»;
«Молодцы Георгий и военнослужащие батальона! Герои! Гордимся! Так держать! Низкий поклон Вам!» — прокомментировали россияне.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.