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Так будет выглядеть новый iPhone SE. iPhone SE 4 в трех цветах позирует на качественных рендерах от надежного источника

Так будет выглядеть новый iPhone SE. iPhone SE 4 в трех цветах позирует на качественных рендерах от надежного источника

Инсайдер Джон Проссер (John Prosser) и ранее сливал в Сеть данные о новом поколении iPhone SE, а сейчас он пошел дальше и опубликовал качественные рендеры телефона.


Так будет выглядеть новый iPhone SE. iPhone SE 4 в трех цветах позирует на качественных рендерах от надежного источника
Так будет выглядеть новый iPhone SE. iPhone SE 4 в трех цветах позирует на качественных рендерах от надежного источника
Так будет выглядеть новый iPhone SE. iPhone SE 4 в трех цветах позирует на качественных рендерах от надежного источника

На этих картинках представлен перспективный iPhone SE 4 в трех цветах: красном, белом и черном. Аппарат очень похож на iPhone XR: эти рендеры, фактически, подтверждают слухи о том, что iPhone SE 4 визуально окажется едва ли не клоном iPhone XR.

Так будет выглядеть новый iPhone SE. iPhone SE 4 в трех цветах позирует на качественных рендерах от надежного источника
Так будет выглядеть новый iPhone SE. iPhone SE 4 в трех цветах позирует на качественных рендерах от надежного источника
Так будет выглядеть новый iPhone SE. iPhone SE 4 в трех цветах позирует на качественных рендерах от надежного источника

Каких-то новых технических подробностей инсайдер не приводит: говорится лишь о том, что новинка в целом станет лучше нынешней модели. Слухи приписывают iPhone SE 4 экран с диагональю 6,1 дюйма и SoC Apple A15 Bionic.

Так будет выглядеть новый iPhone SE. iPhone SE 4 в трех цветах позирует на качественных рендерах от надежного источника
Так будет выглядеть новый iPhone SE. iPhone SE 4 в трех цветах позирует на качественных рендерах от надежного источника
Так будет выглядеть новый iPhone SE. iPhone SE 4 в трех цветах позирует на качественных рендерах от надежного источника

Ранее Джон Проссер первым сообщил точные даты презентаций нового смартфона iPhone SE 2020 и ноутбука MacBook Pro 13.

apple iphone
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RusNewsToday24
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