Так будет выглядеть новый iPhone SE. iPhone SE 4 в трех цветах позирует на качественных рендерах от надежного источника

Инсайдер Джон Проссер (John Prosser) и ранее сливал в Сеть данные о новом поколении iPhone SE, а сейчас он пошел дальше и опубликовал качественные рендеры телефона.

















На этих картинках представлен перспективный iPhone SE 4 в трех цветах: красном, белом и черном. Аппарат очень похож на iPhone XR: эти рендеры, фактически, подтверждают слухи о том, что iPhone SE 4 визуально окажется едва ли не клоном iPhone XR.













Каких-то новых технических подробностей инсайдер не приводит: говорится лишь о том, что новинка в целом станет лучше нынешней модели. Слухи приписывают iPhone SE 4 экран с диагональю 6,1 дюйма и SoC Apple A15 Bionic.













Ранее Джон Проссер первым сообщил точные даты презентаций нового смартфона iPhone SE 2020 и ноутбука MacBook Pro 13.