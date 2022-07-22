Так будет с каждым предателем: как пост депутата Пироговой об армии России взбудоражил всю страну

Имя депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой узнала вся Россия. Поводом послужила не инициатива, направленная на улучшение жизни граждан, а неуважительное высказывание о российских военных, погибших в ходе специальной операции на Украине.
Пирогова отметилась в социальных сетях ужасающим высказыванием из-за новости о том, как матери погибших солдат благодарят местные власти за организацию похорон. Депутат в грубой форме прокомментировала ситуацию и некрасиво высказалась о защитниках страны.
Такая реакция Пироговой возмутила граждан. Группа муниципальных и областных депутатов Новосибирска попросила главу Следственного комитета дать оценку ее поступку. В итоге Хельга Пирогова поспешила удалить написанный ранее комментарий.
После скандального высказывания в отношении депутата Хельги Пироговой был составлено административный протокол о дискредитации армии России. Депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить уголовное дело в отношении новосибирского депутата Хельги Пироговой из-за высказывания о военнослужащих.
Стоит отметить, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. При этом, депутат Хельга Пирогова уже неоднократно отличалась своей проукраинской позицией. Так, она приходила на депутатские собрания в желтом венке и голубой вышиванке.
Глава пермского регионального отделения КиберФронта Z Виктор Коровкин рассказал «Народным Новостям», что позицию депутата Пироговой можно назвать настоящим предательством.
«Однозначно ее позиция, как официального лица, депутата, приравнивается к предательству. Я считаю, что это подрывная работа, которая направлена на то, чтобы раскачивать ситуацию в нашем обществе, дезинформировать о ситуации, которая складывается на Украине, дискредитировать наши вооруженные силы. Конечно, это предательская позиция», — отметил наш собеседник.
По словам Коровкина, общество должно самым жестким образом реагировать на такие высказывания, а люди, позволяющие себе подобное, должны отвечать перед законом.
«Я считаю, что граждане должны реагировать на подобного рода высказывания самым жестким образом, пресекать это. Обязательно нужно предавать это максимальной огласке для того, чтобы другие понимали, что закончилось их «золотое время» и надо ждать, когда правоохранительные органы проверят их деятельность», — подчеркнул политик.
Общественность была крайне возмущена подобными высказываниями и призвала наказать Пирогову по всей строгости закона. Россияне в социальных сетях отметили, что депутат не имеет права больше ни дня находиться на своем посту и должна понести суровое наказание.
«В тюрьму ее за эти безумные слова!»;«Ее надо по статье за измену»;
«Закрыть! По всей строгости!»;
«Сколько двуличных, противно!!! Твоя Родина, твоя Армия!!! Это святое»;
«Надо же как они верят в свою полную безнаказанность. До поры до времени»;
«Как такое вообще можно говорить?»;
«Что у людей в голове, чтоб такое писать?» —прокомментировали новость россияне.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.тк