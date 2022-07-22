Так будет с каждым предателем: как пост депутата Пироговой об армии России взбудоражил всю страну

«В тюрьму ее за эти безумные слова!»;«Ее надо по статье за измену»;

«Закрыть! По всей строгости!»;

«Сколько двуличных, противно!!! Твоя Родина, твоя Армия!!! Это святое»;

«Надо же как они верят в свою полную безнаказанность. До поры до времени»;

«Как такое вообще можно говорить?»;

«Что у людей в голове, чтоб такое писать?» —прокомментировали новость россияне.