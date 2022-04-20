Так Apple заботится об окружающей среде. Компания поделилась достижениями в области использования переработанных материалов

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Компания Apple давно повторяет, что различными способами заботится об окружающей среде. Один из способов — использование переработанных материалов.





Согласно свежему отчёту купертинцев, 18% всех материалов, использованных в продуктах Apple в 2021 году, были переработаны, что является самым высоким показателем для компании. Кроме того, это означает, что показатель за год вырос на 50%, так как по итогам 2020 года лишь 12% всех материалов в продуктах Apple были переработаны.

Также Apple рассказала, что сразу восемь моделей из её ассортимента включали не менее 20% переработанных материалов. В том числе впервые компания использовала сертифицированное переработанное золото (для печатных плат и модулей камер iPhone 13 Pro и 13 Pro Max). Повторное использование кобальта, вольфрама и редкоземельных элементов более чем удвоилось.

Похвасталась Apple и тем, что практически полностью избавилась от пластика в своих упаковках. По итогам прошлого года пластик занимал лишь 4% всех упаковочных материалов, а iPhone и вовсе перешли на упаковку без пластика.

Отдельно Apple объявила, что ее поставщики более чем удвоили использование экологически чистой энергии за последний год. В 2021 году проекты по возобновляемым источникам энергии позволили избежать выбросов углерода на 13,9 млн метрических тонн, что эквивалентно удалению с дорог 3 млн автомобилей в течение одного года.