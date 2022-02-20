Тайное значение Крымского моста вскрылось случайно: весь мир обомлел

После этого было сделано неожиданное заявление, которое пролило свет на реальное предназначение Крымского моста.

В начале недели наблюдатели заметили большое количество военной техники на переправе. Колонна прошла по Крымскому мосту в рамках командно-штабных учений Южного военного округа.

На опубликованной пресс-службой ЮВО записи видно несколько грузовиков с модулями для перевозки пассажиров.

Также по Крымскому мосту проехали автомобили материального обеспечения, топливные заправщики и другие транспортные средства для военных нужд.

В украинском сегменте Сети бурно отреагировали на событие. “Наконец-то оккупанты показали истинное назначение моста”, – цитирует “Обозреватель” одного из комментаторов.

Другие пришли к выводу, что причиной воссоединения Крыма с Россией был страх. “Что Украина не продлит договор о нахождении там военной базы.

..” – предположил интернет-пользователь из Украины

В Южном военном округе стартовали масштабные учения. В маневрах примут участие более восьми тысяч военнослужащих. Задействованы подразделения 8-й, 49-й и 58-й армий, а также ВВС, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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