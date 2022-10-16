Таисия Повалий откровенно рассказала об отношениях со вторым мужем Игорем Лихутой

Певица украинского происхождения Таисия Повалий раскрыла подробности личной жизни, в том числе рассказала об отношениях со вторым мужем Игорем Лихутой.
Повалий в эфире телеканала НТВ призналась, что замужем второй раз. Первый брак певица назвала неудачным, который распался через десять лет совместной жизни. Однако со вторым мужем музыкальным продюсером Игорем Лихутой артистка скоро отметит жемчужную свадьбу. Повалий отметила, что с Лихутой у нее не было любви с первого взгляда, однако его настойчивость и хитрость не оставили певице шанса.
«Игорь был музыкантом за границей. Он вернулся в Киев, меня увидел по телевизору. А я уже пела на правительственном концерте. Потом он начал узнавать, кто это такая. Думал, что я итальянка. Искал знакомства со мной», — цитирует Повалий портал starhit.ru.
Ранее сообщалось, что Таисия Повалий после начала СВО на Украине уехала из своего загородного дома в Киеве и живет в Москве. Из-за этого певица не может наладить отношения с сыном: он называет ее предательницей.