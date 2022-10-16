Таисия Повалий откровенно рассказала об отношениях со вторым мужем Игорем Лихутой

Повалий в эфире телеканала НТВ призналась, что замужем второй раз. Первый брак певица назвала неудачным, который распался через десять лет совместной жизни. Однако со вторым мужем музыкальным продюсером Игорем Лихутой артистка скоро отметит жемчужную свадьбу. Повалий отметила, что с Лихутой у нее не было любви с первого взгляда, однако его настойчивость и хитрость не оставили певице шанса.