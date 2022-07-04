Новости0

Таинственный даритель потратил полмиллиона рублей на грузовик роз для прощания с Юрием Шатуновым

Таинственный даритель потратил полмиллиона рублей на грузовик роз для прощания с Юрием Шатуновым
globallookpress.com/Татьяна Морозова/Russian Look

Фанаты Юрия Шатунова гадают, кто из его поклонников доставил на церемонию прощания с артистом целый фургон роз. По мнению людей, спонсировать акцию мог как продюсер Андрей Разин, так и певица Алла Пугачева, сообщает «Комсомольская Правда».

Издание связалось с человеком, который доставил на прощание с артистом грузовик роз. Выяснилось, что мужчина привозил фургон с розами не только для Шатунова, оставшиеся цветы он отвез для Пьера Нарцисса. 

По рассказу мужчины, даритель цветов далек от шоу-бизнеса. Таинственный даритель сделал оптовый заказ и отправил цветы для похорон. За один цветок поклоннику пришлось выложить около 100 рублей, а в фургоне их было порядка 10 тысяч. Общая сумма подарка составила  полумиллиона рублей.

Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня. Певцу стало плохо во время отдыха в Подмосковье. Друзья доставили его в поликлинику, где врачи приняли решение вызвать скорую помощь. Артиста не успели довезти до больницы — он скончался в машине от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.