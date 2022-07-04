Таинственный даритель потратил полмиллиона рублей на грузовик роз для прощания с Юрием Шатуновым

Фанаты Юрия Шатунова гадают, кто из его поклонников доставил на церемонию прощания с артистом целый фургон роз. По мнению людей, спонсировать акцию мог как продюсер Андрей Разин, так и певица Алла Пугачева, сообщает «Комсомольская Правда».
Издание связалось с человеком, который доставил на прощание с артистом грузовик роз. Выяснилось, что мужчина привозил фургон с розами не только для Шатунова, оставшиеся цветы он отвез для Пьера Нарцисса.
По рассказу мужчины, даритель цветов далек от шоу-бизнеса. Таинственный даритель сделал оптовый заказ и отправил цветы для похорон. За один цветок поклоннику пришлось выложить около 100 рублей, а в фургоне их было порядка 10 тысяч. Общая сумма подарка составила полумиллиона рублей.
Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня. Певцу стало плохо во время отдыха в Подмосковье. Друзья доставили его в поликлинику, где врачи приняли решение вызвать скорую помощь. Артиста не успели довезти до больницы — он скончался в машине от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.