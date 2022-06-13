...
Новости01

Tagesspiegel: украинский кризис не должен стать критерием для вступления в ЕС

Tagesspiegel: украинский кризис не должен стать критерием для вступления в ЕС
pxhere.com

Нынешний кризис на Украине не должен стать основным критерием для вступления страны в Евросоюз. Об этом пишет газета Tagesspiegel.

Ряд стран, среди которых Албания, Северная Македония и Сербия, давно имеют статус кандидата и ведут переговоры о членстве в ЕС. И пропускать вперед Украину из-за кризиса было бы неверно, передает Argumenti.ru.

«Жалость к раздираемой кризисом стране не должна повлиять на решение, кто станет кандидатом на вступление в ЕС. Наоборот, это скорее повод проявить осторожность», — отмечается в материале.

По мнению автора статьи, страны-кандидаты должны проявлять инициативу сами. В них должен проснуться соревновательных дух. И остается только ждать, кто быстрее начнет менять систему ценностей и геополитический курс.

Евросоюз мнение Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.