Tagesspiegel: украинский кризис не должен стать критерием для вступления в ЕС

Нынешний кризис на Украине не должен стать основным критерием для вступления страны в Евросоюз. Об этом пишет газета Tagesspiegel.
Ряд стран, среди которых Албания, Северная Македония и Сербия, давно имеют статус кандидата и ведут переговоры о членстве в ЕС. И пропускать вперед Украину из-за кризиса было бы неверно, передает Argumenti.ru.
«Жалость к раздираемой кризисом стране не должна повлиять на решение, кто станет кандидатом на вступление в ЕС. Наоборот, это скорее повод проявить осторожность», — отмечается в материале.
По мнению автора статьи, страны-кандидаты должны проявлять инициативу сами. В них должен проснуться соревновательных дух. И остается только ждать, кто быстрее начнет менять систему ценностей и геополитический курс.