Tagesspiegel: на вечеринке с Олафом Шольцем девушкам подмешивали наркотики для изнасилования

Обозреватели немецкого издания Tagesspiegel сообщили, что не менее восьми девушек пострадали после того, как побывали на закрытой вечеринке СДПГ с участием ее бывшего лидера, действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Согласно данным, полученным журналистами из переписки членов партии, пострадали восемь человек, один случай подтвержден проверкой. Инцидент произошел 1 июня на традиционной вечеринке партии. 21-летняя женщина побывал на мероприятии, после чего жаловалась на плохое самочувствие. Не следующее утро она не смогла вспомнить событий прошедшего вечера.
По словам авторов, причиной потери памяти могли стать особые наркотические средства, так называемые «наркотики изнасилования», после которых жертва становится беспомощной и не может вспомнить о том, что произошло накануне. Такие вещества обычно подмешивают в напитки.