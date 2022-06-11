TAC: США переоценили свои силы, пытаясь вынудить мир ввести санкции против России

«За вычетом НАТО и рассеянных по Азии американских союзников никакой поддержкой санкции не пользуются. Так было еще в первый месяц конфликта, а с тех пор проявилось еще отчетливее. С самого начала всемирная антироссийская коалиция под эгидой США казалась шаткой и вялой. А со временем ситуация лишь усугубилась», — рассказал Карпентер.