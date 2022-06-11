TAC: США переоценили свои силы, пытаясь вынудить мир ввести санкции против России

Обозреватель американского издания The American Conservative Тед Карпентер в одном из материалов заявил, что США переоценили свои рычаги воздействия на другие страны мира, пытаясь всех убедить в необходимости санкций против РФ.
По словам автора, политики всего мира не торопятся выступать с «прямыми осуждениями» действий России по Украине и уж тем более не спешат присоединятся к жестким санкциям под эгидой США.
«За вычетом НАТО и рассеянных по Азии американских союзников никакой поддержкой санкции не пользуются. Так было еще в первый месяц конфликта, а с тех пор проявилось еще отчетливее. С самого начала всемирная антироссийская коалиция под эгидой США казалась шаткой и вялой. А со временем ситуация лишь усугубилась», — рассказал Карпентер.
Резкость США и «хамские выпады Вашингтона» против РФ настораживают и отталкивают от взаимодействия многих крупных мировых игроков, отметил обозреватель. Так, Индия и Китай отказались вводить санкции, и тот факт, что сильные и активно развивающиеся страны имеют мнение, отличное от Белого дома, вводит американское правление в бешенство.