TAC: недовольство американцев заставило Вашингтон сменить тактику поддержки Украины

Администрация президента США Джо Байдена пересмотрела механизм военной поддержки Украины, сделав его менее публичным, рассказал американский обозреватель Брэдли Девлин.
В статье для The American Conservative он отметил, что ситуация связана с растущим недовольством граждан. Американцы были возмущены колоссальными тратами. Как следствие, новая программа стала поэтапной.
«Администрация Байдена и Конгресс США уже сменили тактику и выбрали более поэтапный подход к оказанию Украине как военной, так и иной поддержки. Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят», — рассказал Девлин.
В то же время, по словам аналитика, возникла новая проблема. Теперь траты Вашингтона стало сложнее отслеживать.