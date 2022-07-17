TAC: недовольство американцев заставило Вашингтон сменить тактику поддержки Украины

«Администрация Байдена и Конгресс США уже сменили тактику и выбрали более поэтапный подход к оказанию Украине как военной, так и иной поддержки. Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят», — рассказал Девлин.