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TAC: недовольство американцев заставило Вашингтон сменить тактику поддержки Украины

TAC: недовольство американцев заставило Вашингтон сменить тактику поддержки Украины
Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена пересмотрела механизм военной поддержки Украины, сделав его менее публичным, рассказал американский обозреватель Брэдли Девлин.

В статье для The American Conservative он отметил, что ситуация связана с растущим недовольством граждан. Американцы были возмущены колоссальными тратами. Как следствие, новая программа стала поэтапной.

«Администрация Байдена и Конгресс США уже сменили тактику и выбрали более поэтапный подход к оказанию Украине как военной, так и иной поддержки. Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят», — рассказал Девлин.

В то же время, по словам аналитика, возникла новая проблема. Теперь траты Вашингтона стало сложнее отслеживать.

Байден Вооружение США Украина
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