TAC: есть три страны, от союза с которыми США лучше избавиться

По мнению эксперта, Вашингтон относится к военным союзникам как к «друзьям в соцсети», и чем их больше, тем лучше, при этом нет разницы, насколько они хороши. Бэндоу считает, что США в нынешнем виде в политическом плане превратились в объект охоты золотоискателей: многие страны любой ценой пытаются набиться в союзники Вашингтону, чтобы использовать ресурсы и возможности Соединенных Штатов в своих корыстных целях.