TAC: есть три страны, от союза с которыми США лучше избавиться

Обозреватель издания The American Conservative, бывший помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу считает, что у США на данный момент слишком много союзников, от которых больше вреда, чем пользы.
«В состав НАТО входит много бесполезных в военном отношении членов, но ни альянс, ни американские официальные лица никогда не признают очевидного», – отметил Бэндоу в материале для издания.
По мнению эксперта, Вашингтон относится к военным союзникам как к «друзьям в соцсети», и чем их больше, тем лучше, при этом нет разницы, насколько они хороши. Бэндоу считает, что США в нынешнем виде в политическом плане превратились в объект охоты золотоискателей: многие страны любой ценой пытаются набиться в союзники Вашингтону, чтобы использовать ресурсы и возможности Соединенных Штатов в своих корыстных целях.
«Просмотрите список формальных союзников в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Даже лучшие из них — как правило, пиявки, нытики, бездельники, позеры и мошенники», – подчеркнул Бэндоу.
Он перечислил страны, от союзничества с которым США лучше отказаться. Бэндоу назвал среди этих государств Южную Корею, Турцию, Саудовскую Аравию, отметив, что эти страны либо просят о помощи тогда, когда не следует, либо ведут политику, возмущающую американское руководство.