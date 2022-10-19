Табу на правду: как работает западная «машина» по производству фейков о Донбассе

Боннель побывала в ЛДНР в 2015 году, а в 2016-м представила документальный фильм «Донбасс». В феврале этого года журналистка вернулась в регион и сняла новую картину — «Донбасс. Восемь лет спустя». После того, как журналистка презентовала фильм, ее уволили из университета, в котором она преподавала много лет, а также ей начали поступать угрозы.