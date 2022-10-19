Табу на правду: как работает западная «машина» по производству фейков о Донбассе

Французская журналистка и автор документальных фильмов о Донбассе Анн-Лор Боннель рассказала, что из-за поездки в ЛДНР и работы над картиной лишилась работы в Европе и стала получать угрозы. Политический обозреватель Сергей Веселовский рассказал «Народным Новостям», почему Запад идет на любые шаги, чтобы не допустить распространение правдивой информации о событиях в Донбассе среди своих граждан.
Боннель побывала в ЛДНР в 2015 году, а в 2016-м представила документальный фильм «Донбасс». В феврале этого года журналистка вернулась в регион и сняла новую картину — «Донбасс. Восемь лет спустя». После того, как журналистка презентовала фильм, ее уволили из университета, в котором она преподавала много лет, а также ей начали поступать угрозы.
«Когда уже вышел фильм, я столкнулась с другими проблемами — они могут быть как связаны с ним, так и нет, сложно сказать. Но я потеряла работу в парижском университете, в котором преподавала 15 лет. Это связано не прямо с фильмом, но с моим пребыванием на Украине», — рассказала Боннель.
Свобода слова на Западе существует только для проамериканских СМИ и общественных деятелей, заявил политический обозреватель и журналист из Крыма Сергей Веселовский. По его словам, в настоящее время в Европе и США информацию могут распространять лишь те издания, которые доносят нужные властям данные.
«Украину и европейскую публику давно готовили к русофобским проявлениям. Естественно, что на Западе не может выходить ничего, кроме того контента, которые выдают «правильные» СМИ. На Западе сегодня реанимируется старый нацизм, наблюдается полная поддержка Украины, которая считает своими «маяками» и «светочами» настоящих националистов», — рассказал журналист.
По словам Веселовского, не удивляет тот факт, что любой журналист, который пытается донести до западной публики правдивую информацию о происходящем в Донбассе, будет встречен в штыки.
«На Западе любой журналист, который начнет рассказывать правду, будет встречен в штыки. На него начнутся гонения как со стороны украинцев, живущих на Западе, так и со стороны обычного обывателя, которому насаждают русофобию. Мои товарищи, живущие в Европе, подтвердят, что на бытовом уровне русофобия проявляется очень активно», — резюмировал наш собеседник.
Отметим, что о цензуре в западных СМИ недавно сообщил американский журналист Патрик Ланкастер. Он отметил, что многие европейские издания замалчивают обстрелы Белгорода со стороны Украины. Такой вывод он сделал, побывав в городе и сделав репортаж.