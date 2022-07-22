Табачная компания Philip Morris заявила о намерении покинуть российский рынок

Производитель табачной продукции Philip Morris International (PMI) готовится уйти из России к концу текущего года, заявил в беседе с Bloomberg исполнительный директор предприятия Яцек Ольчак.
Предприниматель уточнил, что отечественный рынок был для предприятия седьмым по величине. Однако теперь компания PMI намерена переориентировать направление своей деятельности на азиатские и европейские площадки, сообщает «ФедералПресс». Исполнительный директор компании также высказал предположение, что продукция Philip Morris может появиться и в США.
«Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Предполагаю, что к концу года мы согласуем (уход, — Прим.ред.) с Россией», — добавил Ольчак.
Табачные компании British American Tobacco и Imperial Brands ранее также заявили, что приостанавливают свою работу в РФ на фоне санкций со стороны стран Евросоюза и США.