Табачная компания Imperial Brands передала свой бизнес российским инвесторам

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Британская
табачная компания Imperial Brands, решившая прекратить работу в РФ, передала
свой бизнес российским инвесторам. В ближайшее время сделка будет согласована с
местными регуляторами, сообщает «Интерфакс».
Стоимость
сделки и имя нового владельца табачного бизнеса в РФ пока не разглашается. Компанию Imperial
Brands ожидает неденежное списание 225 млн фунтов стерлингов в связи с выходом
из российского бизнеса.
Imperial
Brands в марте приняла решение прекратить работать в РФ и начала переговоры о
передаче своего бизнеса с российским юрлицом. Продукция компании известна в РФ
по сигаретам Davidoff, Gauloises, JPS, Fine и West.
Табачное предприятие British
American Tobacco plc, выпускающее сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, и «Ява», также решило прекратить
работать в РФ.