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    Табачная компания Imperial Brands передала свой бизнес российским инвесторам

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Табачная компания Imperial Brands передала свой бизнес российским инвесторам

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    pixabay.com/PD

    Британская
    табачная компания Imperial Brands, решившая прекратить работу в РФ, передала
    свой бизнес российским инвесторам. В ближайшее время сделка будет согласована с
    местными регуляторами, сообщает «Интерфакс».

    Стоимость
    сделки и имя нового владельца табачного бизнеса в РФ пока не разглашается. Компанию Imperial
    Brands ожидает неденежное списание 225 млн фунтов стерлингов в связи с выходом
    из российского бизнеса.

    Imperial
    Brands в марте приняла решение прекратить работать в РФ и начала переговоры о
    передаче своего бизнеса с российским юрлицом. Продукция компании известна в РФ
    по сигаретам Davidoff, Gauloises, JPS, Fine и West.

    Табачное предприятие British
    American Tobacco plc, выпускающее сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, и «Ява», также решило прекратить
    работать в РФ.

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