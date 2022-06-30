T-телефоны OnePlus возвращаются. Опубликованы рендеры и раскрыты характеристики OnePlus 10T

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



В прошлом году у OnePlus не было «обновленного флагмана» с индексом T, а в этом году он будет: источник опубликовал рендеры и характеристики OnePlus 10T 5G.





OnePlus 10T будет выполнен в стилистике OnePlus 10 Pro, но есть несколько нюансов. Чтобы лучше понять различия, источник опубликовал сравнительное изображение, акцентирующее внимание на деталях.





В основу аппаратной платформы OnePlus 10T ляжет SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, что логично. Экран AMOLED, судя по картинкам, будет плоский. Его диагональ составит 6,7 дюйма, разрешение – Full HD, кадровая частота – 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев подэкранный, разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.





В основной камере будут применяться датчики разрешением 50, 8 и 2 Мп – аппарат явно не метит в лидеры рейтинга DxOMark. Зато он сможет порадовать быстрой зарядкой мощностью 150 Вт. Что касается емкости аккумулятора, то она составит 4800 мА·ч.









Вариантов памяти будет два – 8/128 и 12/256 ГБ. В качестве ОС выступит Android 12 с интерфейсом OxygenOS 12.1. Дата премьеры не называется, но первые модели на Snapdragon 8 Plus Gen 1 появятся уже в июле, может быть в их числе будет и OnePlus 10T.